Врач рассказал о последствиях наружного отита

Пик заболеваемости наружным отитом приходится именно на летний период. С чем это связано, что характерно для заболевания, а также какие меры профилактики помогают снизить риск его возникновения, «Известиям» 12 июля рассказал врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов.

Наружный отит — это воспаление кожи наружного слухового прохода, которое могут вызывать бактерии Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus, а также грибковая и кандидозная инфекции.



Наружный отит также называют ухом пловца, потому что оно чаще всего возникает после купания. Продолжительное действие влаги приводит к мацерации — переувлажнению кожи уха и разрушению ее барьера, а также к изменению микрофлоры слухового прохода, что способствует размножению болезнетворных микроорганизмов и может вызывать воспаление кожи наружного слухового прохода.



По словам врача, причинами наружного отита также могут быть травмы кожи наружного слухового прохода, возникающие, например, при чрезмерной чистке ушными палочками или агрессивном расчесывании. Так через ссадины инфекция проникает вглубь кожи и провоцирует воспаление. При этом при использовании ушных палочек в слуховом проходе могут оставаться кусочки ваты, которые способны частично разлагаться и гноиться, что тоже может способствовать воспалению кожи.



Среди факторов, которые могут привести к развитию наружного отита, врач назвал следующие: использование наушников или слухового аппарата; наличие аллергического контактного дерматита, например, на серьги или химические вещества, содержащиеся в косметике/шампуне; а также дерматологические заболевания, например, псориаз или атопический дерматит.



Основным симптомом при наружном отите является боль в ухе, которая усиливается при надавливании на козелок или при оттягивании ушной раковины. Эти ощущения могут сопровождаться зудом в ухе, ощущением снижения слуха, а также выделениями из уха в небольшом количестве.



«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. В большинстве случаев наружный отит протекает без осложнений, однако без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение — разрыв ткани барабанной перепонки, что может привести к потере слуха», — предупредил врач.

Он также отметил, что у пожилых людей с сахарным диабетом, а также у людей с ослабленной иммунной системой при отсутствии лечения повышается риск развития злокачественного наружного отита — инфекционно-воспалительного процесса, который поражает височную кость и височно-нижнечелюстной сустав. Это может приводить к развитию тяжелой инфекции, что, в свою очередь, представляет угрозу для жизни пациента.

В большинстве случаев врач назначает только местную терапию. Как правило, она включает закапывание комбинированных ушных капель и туалет наружного слухового прохода, который проводится стерильным ватным тампоном, смоченным раствором — в зависимости от показаний, например, антигрибковым, чтобы очистить кожу от серы, отшелушивающейся кожи или гноя. При необходимости врач может назначить антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты.

4 июля профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал «Известиям» об опасности сна под кондиционером. По его словам, если выставить температуру охлаждения воздуха в комнате ниже +19 градусов во время сна, начинается усиленная теплоотдача. Температура тела дополнительно понижается, что способно привести к переохлаждению и болезни, сказал он.