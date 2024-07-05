Врач от бота: антибиотики перед операцией подберут через Telegram

В России создали чат-бот, способный подобрать пациенту необходимые перед операцией антибиотики . Он предназначен для хирургов и клинических фармакологов и поможет принять обоснованное решение о необходимости приема противомикробных средств . Разработка позволит не только снизить рутинную нагрузку на врача, но и поспособствует в борьбе с устойчивыми спупербактериями, из-за которых самые простые и распространенные инфекции могут оказаться смертельными , считают эксперты.

Оценит риски

Команда молодых ученых Цифровой кафедры Сеченовского университета Минздрава РФ разработала Telegram-бота для хирургов и клинических фармакологов, который поможет принять обоснованное решение о необходимости приема антибиотиков пациентам перед операцией . С помощью бота специалист также сможет подобрать оптимальный препарат с учетом состояния больного, его веса, вида планируемого вмешательства и его продолжительности, риска развития инфекционных осложнений и аллергических реакций .

Разработанный чат-бот способствует рациональному подходу к использованию антибиотиков при оперативных вмешательствах, рассказал автор проекта, врач-терапевт Олег Бухтин. В бот также заложена функция обновления алгоритма тактики при появлении новых клинических рекомендаций .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Профилактическое применение антибиотиков перед операцией проводится для снижения частоты развития послеоперационных раневых инфекций, — объяснил разработчик. — Сейчас хирурги и клинические фармакологи принимают решение о назначении антибиотиков на основании подсчета баллов по трем специальным шкалам . Их нужно постоянно иметь под рукой или просто запомнить. У начинающих специалистов подсчеты баллов и определение тактики лечения могут занимать достаточно много времени. Наш бот позволит значительно его сократить .

Чат-бот формирует рекомендации на основе протокола периоперационной профилактики. При его использовании врачу необходимо ответить на несколько вопросов — принимает ли пациент сейчас антибиотики, есть ли у него тяжелые сопутствующие патологии, сколько предположительно будет длиться операция и в какой области, были ли у пациента ранее аллергические реакции на прием актибактериальных препаратов и другие. С помощью алгоритма бот при обработке ответов автоматически подсчитывает баллы и на их основе выдает решение о необходимости приема противомикробных средств .

Против супербактерий

— Наш чат-бот не только поможет хирургам и клиническим фармакологам определять тактику лечения пациентов , готовящихся к операции, но и избежать необоснованного назначения антибиотиков и развития антибиотикорезистентности — толерантности микроорганизмов к препаратам, применяемым для лечения инфекций . На глобальном уровне это ускоряет появление и распространение супербактерий, которые препятствуют эффективному лечению инфекций , — рассказал Олег Бухтин.

Пока функционал чат-бота органичен только периоперационной профилактикой. В дальнейших планах разработчиков — провести тестирование цифрового помощника, получить отзывы врачей и усовершенствовать функционал бота для подбора антибиотиков при различных заболеваниях .

Антибиотикорезистентность — это проблема, актуальность которой повышается с каждым годом, и если не принимать мер, то в будущем нас может настигнуть эра, когда самые простые и распространенные инфекции могут оказаться смертельными , сказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Поэтому создание чат-бота — это важный шаг в оптимизации работы врачей и борьбе с растущей проблемой .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Автоматизация рутинных процедур подбора антибиотиков с учетом индивидуальных факторов пациента может существенно облегчить работу медицинского персонала, освободив время для более сложных клинических задач. Внедрение подобных интеллектуальных систем поддержки принятия решений может стать важным шагом на пути к более персонализированному подходу лечения пациентов , — считает эксперт.

Подобные сервисы будут полезны, так как они позволят упростить рутинную работу , считает заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Очевидно, что объективная «машина», основанная на адекватных правилах, как минимум сможет расширить возможности субъективного специалиста , — считает он.

Однако необходимо дождаться результатов применения чат-бота в клинической практике , уверены специалисты.