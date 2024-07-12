Суд в Крыму вынес приговор обвиняемому в гибели журналистки Бабаевой

Симферопольский районный суд Крыма приговорил к году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малева, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности экс-руководителю крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светлане Бабаевой. Об этом сообщает 12 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать виновным и назначить наказание в виде одного года исправительных работ», — сказал судья Александр Сердюк.

Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Малев вину не отрицает. Он также заявил, что апелляцию подавать не будет.

Было установлено, что в 2022 году во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне инструктор по боевой подготовке в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. В результате пуля разделилась на два фрагмента и отскочила в голову и шею Бабаевой. Данные действия привели к гибели женщины.

Согласно показаниям свидетелей, Малев на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых. Он считал, что таким образом они будут более психологически подготовлены.

15 апреля 2024 года дело о гибели Бабаевой передали в Симферопольский районный суд. Первое заседание суда было назначено на 15 мая.

Бабаева погибла в результате несчастного случая 28 октября 2022 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот день назвал гибель Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества. Бабаева работала в президентском пуле в самом первом составе, отметил он. Похороны журналистки прошли на Троекуровском кладбище в Москве 8 ноября 2022-го.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В разные годы она возглавляла представительство «РИА Новости» в Лондоне и корпункт агентства в США.