Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%
Мир
В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Мир
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Общество
В России может появиться короткий номер 124 для помощи детям и родителям
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Происшествия
В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб
Мир
Минобороны Японии выразило обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Интернет и технологии
Песков объяснил замедление работы YouTube в РФ проблемой с оборудованием
Происшествия
Подросток устроил стрельбу по окнам школы из пневматики в Санкт-Петербурге
Политика
В Госдуме назвали чушью слова премьера Британии об угрозе со стороны России
Мир
РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
Мир
Чад ведет работу по отмене виз для россиян
Общество
ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo
Происшествия
В Краснодарском крае трех туристок унесло в открытое море на сапбордах
Общество
В Австралии семейную пару россиян арестовали по подозрению в шпионаже
Мир
В МИД Бразилии заявили о намерении пригласить Путина на саммит G20

Суд в Крыму вынес приговор обвиняемому в гибели журналистки Бабаевой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Симферопольский районный суд Крыма приговорил к году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малева, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности экс-руководителю крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светлане Бабаевой. Об этом сообщает 12 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать виновным и назначить наказание в виде одного года исправительных работ», — сказал судья Александр Сердюк.

Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Малев вину не отрицает. Он также заявил, что апелляцию подавать не будет.

Было установлено, что в 2022 году во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне инструктор по боевой подготовке в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. В результате пуля разделилась на два фрагмента и отскочила в голову и шею Бабаевой. Данные действия привели к гибели женщины.

Согласно показаниям свидетелей, Малев на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых. Он считал, что таким образом они будут более психологически подготовлены.

«Убийства — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день»
Сможет ли Колумбия договориться с повстанцами и снизить преступность на границе с Венесуэлой

15 апреля 2024 года дело о гибели Бабаевой передали в Симферопольский районный суд. Первое заседание суда было назначено на 15 мая.

Бабаева погибла в результате несчастного случая 28 октября 2022 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот день назвал гибель Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества. Бабаева работала в президентском пуле в самом первом составе, отметил он. Похороны журналистки прошли на Троекуровском кладбище в Москве 8 ноября 2022-го.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В разные годы она возглавляла представительство «РИА Новости» в Лондоне и корпункт агентства в США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024