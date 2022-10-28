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Песков назвал невосполнимой потерей гибель журналистки Бабаевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 октября назвал невосполнимой потерей для журналистского сообщества гибель главы подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой.

Он отметил, что Бабаева работала в президентском пуле в самом первом составе. С трудом верится в потерю журналиста многогранного таланта.

«Много, много лет мы работали со Светой вместе. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Бабаева к тому же была просто очаровательной, очень необычной женщиной.

Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая в Крыму. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев отметил высокий профессионализм Бабаевой и яркую журналистскую карьеру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство «РИА Новости» в Лондоне.

Затем уже в Москве была заместителем главного редактора в «Московских новостях», после заняла пост шеф-редактора журнала «Профиль». В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США.

Затем на протяжении года была заместителем руководителя объединенной редакции «Московские новости», а в 2013-м стала главным редактором интернет-портала «Газета.ру» и проработала на этом посту еще три года. В конце 2016 года сначала стала советником МИА «Россия сегодня», руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе она стала с 2019 года.

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