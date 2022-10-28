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Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки Бабаевой

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки Светланы Бабаевой
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 октября выразила соболезнования в связи с гибелью главы подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой.

Захарова рассказала, что, прочитав печальную новость, решила уточнить, в каком СМИ работала погибшая.

«Начала искать — «РИА Новости». Руководитель отделения в Симферополе… Стоп. Света Бабаева?! Все зовут тебя Светой. Потому что ты такая и есть. Света Бабаева. Люблю тебя очень, Света», — написала дипломат в Telegram-канале.

Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев назвал Бабаеву профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией. Он подчеркнул, что Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию».

Светлана Бабаева окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем была шеф-редактором журнала «Профиль». В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США. В 2012–2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции «Московские новости».

Кроме этого, Бабаева работала в президентском и правительственном пулах.

В 2013–2016 годах была главным редактором интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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