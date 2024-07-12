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В АКОРТ зафиксировали снижение цен на продовольственные товары в РФ

АКОРТ: сильнее всего во II квартале 2024 года подешевели лук, пшено и гречка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары из социально значимой корзины во II квартале 2024 года снизилась. Наиболее заметное снижение цен показали репчатый лук, пшено, гречневая крупа и белокочанная капуста, показал мониторинг Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Соответствующими данными компания поделилась с «Известиями» 12 июля.

Так, средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары составила 6,18%, снизившись за год на 1,75 п. п. Средние минимальные во II квартале 2024 года цены на лук в торговых сетях снизились на 45,5%, до 37 рублей за 1 кг; пшено подешевело на 16%, до 41,6 рубля; гречневая крупа — на 15%, до 43,4 рубля; капуста — на 13%, до 41 рубля.

Наиболее заметный рост цен за год отмечен на свеклу: закупочные цены на нее выросли во втором квартале на 84% год к году, до 55 рублей за килограмм. Также в годовом выражении наиболее сильный рост закупочных цен зафиксирован на куриные яйца (+42%), яблоки (+27%), тушку цыпленка-бройлера (+18%) и морковь (+14%).

Торговые сети во II квартале сдерживали рост цен на курицу, яйца и овощи отрицательными и околонулевыми наценками. Средняя наценка на морковь в торговых сетях во II квартале составляла минус 9,2%, на картофель — минус 7,7%. Также близкие к нулю и отрицательные наценки в пределах минус 1,5% розничные сети сохраняли на тушку бройлера, капусту, свеклу и куриные яйца.

В результате цены на свеклу, яйца, яблоки и курицу в магазинах крупных торговых сетей были ниже средних цен по стране, зафиксированных Росстатом. Так, свекла в крупных торговых сетях в среднем дешевле на 10,7%, куриные яйца — на 15%, тушка бройлера — на 20,5%, яблоки — на 38,5%.

Среди других продуктов, стоимость которых в федеральной сетевой рознице во II квартале была значительно ниже средней по стране, выделяются вермишель, гречневая крупа, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Стоимость вермишели — 46,4 рубля за 1 кг, в 2,3 раза ниже средних цен, гречневой крупы — 43,4 рубля за 1 кг, в 1,9 раза ниже, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — 53,9 рубля за 1 кг, в 1,75 раза ниже. Минимальные розничные цены на говядину, пшеничную муку, мороженую рыбу, хлеб и булочные из пшеничной и ржаной муки в сетевой рознице во II квартале были более чем на 50% ниже средних цен по стране, зафиксированных Росстатом.

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«Несмотря на растущие себестоимость производства большинства продуктов питания и издержки собственного бизнеса, крупные торговые сети продолжают инвестировать в низкие цены, обеспечивая максимальную доступность всех 25 товаров из перечня продуктов первой необходимости. Это еще раз отражает ответственный подход федеральных ритейлеров к ценообразованию в интересах потребителей», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

3 июля Минсельхоз РФ сообщил, что ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции в России стабильна и соответствует сезонным трендам. В министерстве добавили, что, по состоянию на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад, картофель и морковь за год подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за 1 кг соответственно.

В Минсельхозе объяснили, что с поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что, в свою очередь, отразится на рознице. Лук репчатый за год подешевел на 36,4%, капуста белокочанная — на 3,9%, с начала 2024-го снизилась цена на огурцы и томаты — на 34% и 14,5% соответственно.

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