Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО

Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Как объяснили в пятницу, 12 июля, в пресс-службе ведомства, сотрудники региональной Службы привлечены к ответственности.

«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку <…> по результатам которой принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО», — уточнили во ФСИН.

Отмечается, что в отставку подали начальник ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев. Материалы по выявленным нарушениям направили в Следственный комитет (СК) РФ и Генпрокуратуру для правовой оценки.

Для стабилизации работы и оказания помощи в региональное ведомство направили группу наиболее опытных сотрудников ФСИН России, уточнили в пресс-службе.

Захват в заложники двух сотрудников УИС в Ростовской области произошел 16 июня. Его организовали преступники, содержавшиеся в СИЗО-1 главного управления ФСИН по региону. Были начаты переговоры по освобождению заложников, учреждение продолжало функционировать в штатном режиме. Позже стало известно, что захватившие заложников преступники были ликвидированы.

По факту происшествия в ростовском СИЗО было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).

11 июля стало известно о первом фигуранте дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Даниил Камнев признал свою вину в подготовке другого теракта в Кисловодске в 2021 году, его арестовали. В тот же день арестовали второго фигуранта дела о захвате заложников.