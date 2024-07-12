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В Москве значительно вырос спрос на обучение детей китайскому языку

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Интерес к китайскому языку с 2020 года вырос на 17,2%, в то время как популярность английского снизилась на четверть. Спрос на китайский язык для детей опережает запросы на изучение французского и испанского, однако предложение в Москве не всегда способно его удовлетворить, следует из отчета девелопера October Group, который проанализировал запросы столичных родителей при проектировании образовательной инфраструктуры будущего жилья.

Специалисты October Group проанализировали динамику поисковых запросов в Московском регионе, в частности, в сегменте обучения детей пяти самым распространенным языкам мира — английскому, китайскому, хинди, испанскому и французскому (по данным Statista).

Китайский оказался единственным языком, интерес к которому устойчиво растет. Если с июля 2020-го по июль 2021 года московские родители искали «китайский для детей» 71 845 раз, то за последний год число таких запросов оказалось на 17,2% выше — 84 231 раз.

При такой востребованности в Москве наблюдается дефицит языковых школ, курсов и репетиторов. Например, на одном из самых популярных сервисов поиска специалистов представлено на 35% больше репетиторов по французскому, чем по китайскому, хотя по поисковым запросам китайский для детей опережает французский в 2,2 раза. Репетиторов по испанскому примерно столько же, хотя интерес к китайскому почти в пять раз выше.

По словам коммерческого директора October Group Юрия Когана, образовательные супертренды должны быть воплощены в современных жилых проектах, а возможности для обучения перспективным дисциплинам — представлены непосредственно у дома.

«Несмотря на растущий интерес к китайскому, на Мосфильмовской, к примеру, нет ни одной школы или курсов, где этот язык преподавали бы детям. Мы рассматриваем возможность внедрения китайского языка в образовательную программу детского клуба, который откроется в проекте Stories в 2026 году», — рассказал он.

Отчет компании показал, что на фоне роста востребованности китайского другие языки теряют популярность. С 2020 года снизился интерес к французскому — на 37,6%, английский для детей стали искать на 26,5% реже, а количество поисковых запросов об изучении испанского уменьшилось на 18,8%. Особняком среди самых распространенных языков мира стоит хинди. Несмотря на укрепление отношений и экономического сотрудничества с Индией, московские родители очень редко интересуются изучением этого языка (около 500 в год), тогда как остальными языками интересуются десятки и даже сотни тысяч раз.

Эксперты дали советы по изучению китайского языка

7 мая «Известиям» в крупнейших рекрутинговых сервисах рассказали, что спрос на специалистов со знанием китайского языка со стороны работодателей за год вырос на 63%. А владение этим языком на разговорном или свободном уровне повышает средний заработок специалиста на 18–20%.

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