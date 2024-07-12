Байден заявил о неготовности разговаривать с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, так как сейчас нет для этого веских причин. Об этом он сказал 11 июля на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным. Я не готов разговаривать с Путиным, пока он не изменит свое поведение», — заявил Байден. Трансляция его речи велась на YouTube-канале Белого дома.

При этом президент США отметил, что готов разговаривать с любым мировым лидером: если бы Владимир Путин позвонил ему и «выразил желание побеседовать», он согласился бы.

Также Байден заявил, что в последний раз, когда он говорил с российским лидером, они обсуждали контроль над ядерным вооружением в космосе. Дату этого разговора он не назвал.

22 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях нет. Он указал на то, что ситуация в отношении двусторонних дипломатических организаций только ухудшается.

До этого, 18 июня, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне сведены к абсолютному минимуму. Он добавил, что кризис в отношениях РФ и Запада будет очень долгим. Также Рябков в ходе общения с журналистами заявил о безуспешности попыток РФ донести свою позицию до Запада.

В феврале Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о своей встрече с Байденом. Российский лидер указал, что признаков недееспособности, которую приписывают Байдену, при личной встрече не заметил.