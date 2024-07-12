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У кабанов в Московской области нашли опасный вирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН изучили распространение цирковирусов свиней второго и третьего типов в популяции диких кабанов на территории восьми районов Московской области. Заболевание опасно для животных и сопровождается истощением, нарушением работы почек, дерматитом, поражением репродуктивных органов и дыхательной системы, а также другими симптомами.

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В анализе использовали образцы бронхиальных лимфатических узлов, легких и селезенки 30 особей. Выяснилось, что 50% животных (15 кабанов) были инфицированы цирковирусом свиней второго типа, 10% (три кабана) — третьего типа и 13,3% (четыре кабана) были коинфицированы, то есть имели оба варианта. Таким образом, 73,3% диких кабанов оказались заражены цирковирусами свиней.

«Результаты нашего исследования расширяют знания о циркуляции патогенов свиней в популяции диких кабанов России. Соблюдение необходимых мер биозащиты на фермах, а также регулярный контроль за распространением вирусов в природе поможет избежать инфицирования домашних животных. В дальнейшем мы планируем изучать распространенность и генетическое разнообразие и других важных для ветеринарии вирусных патогенов свиней в популяциях диких кабанов», — рассказала «Известиям» сотрудник научно-исследовательского института Валентина Рыкова.

По словам ветеринаров, вирус наносит свиноводческим хозяйствам значительный экономический ущерб, так как сейчас в мире нет эффективного лечения цирковирусной инфекции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ферменное свинство: кабаны в Подмосковье оказались заражены опасным вирусом

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