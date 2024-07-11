В ООН спрогнозировали двукратное сокращение населения Китая к 2100 году

Население Китая может сократиться вдвое к 2100 году из-за политики «одна семья — один ребенок». Об этом 11 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Экономисты называют это демографическим дивидендом — в стране гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем неработающих младенцев и стариков. По мере того, как такие страны становятся богаче, люди естественным образом решают заводить меньше детей, и население начинает стареть», — отметило издание.

Население Китая сократится с 1,4 млрд до 639 млн к 2100 году, считает ООН. Исследователи отмечают, что резкое снижение численности населения начнется уже к 2040 году.

Политика «одна семья — один ребенок» была введена в Китае в 1980 году для стимуляции экономического роста. На данный момент экономика страны занимает второе место в мире по размеру номинального ВВП, уступая только США.

В марте сообщалось, что численность населения Украины к 2051 году может сократиться до 25 млн человек. Отмечается, что средняя продолжительность жизни мужчин в стране с 2020 по 2023 год сократилась с 66,4 до 57,3 года, а женщин — с 76,2 до 70,9 года. Также мигрировали более 6 млн женщин и детей, а рождаемость снизилась с 2021 года на 45%.