Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Раменках мужчина выпрыгнул с четвертого этажа из-за пожара в квартире
Общество
СК РФ запросил перевод под домашний арест второго фигуранта дела генерала Попова
Мир
Постпред РФ при ОЗХО заявил об использовании Киевом токсичных химикатов
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Мир
Пожар в Руанском соборе во Франции ликвидировали
Общество
В «Москвариуме» родился детеныш белоперой акулы
Армия
Контракты с Минобороны с начала года заключили около 190 тыс. россиян
Спорт
Захарова назвала нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»
Мир
Во Франции у команды гонки «Тур де Франс» украли 11 велосипедов
Мир
СМИ узнали о намерении Финляндии и Швеции бойкотировать встречи ЕС в Венгрии
Общество
Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Мир
МВФ увидел признаки замедления экономики Украины
Мир
Шольц назвал очень хорошим решением размещение ракет США в ФРГ
Мир
В Венгрии выступили против превращение НАТО в антикитайский блок

В ООН спрогнозировали двукратное сокращение населения Китая к 2100 году

ООН: население Китая сократится с 1,4 млрд до 639 млн к 2100 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Население Китая может сократиться вдвое к 2100 году из-за политики «одна семья — один ребенок». Об этом 11 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Экономисты называют это демографическим дивидендом — в стране гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем неработающих младенцев и стариков. По мере того, как такие страны становятся богаче, люди естественным образом решают заводить меньше детей, и население начинает стареть», — отметило издание.

Население Китая сократится с 1,4 млрд до 639 млн к 2100 году, считает ООН. Исследователи отмечают, что резкое снижение численности населения начнется уже к 2040 году.

Политика «одна семья — один ребенок» была введена в Китае в 1980 году для стимуляции экономического роста. На данный момент экономика страны занимает второе место в мире по размеру номинального ВВП, уступая только США.

Пятилетка на 4,5 года: как в России увеличат продолжительность жизни
К 2030 году россияне должны жить в среднем 78 лет

В марте сообщалось, что численность населения Украины к 2051 году может сократиться до 25 млн человек. Отмечается, что средняя продолжительность жизни мужчин в стране с 2020 по 2023 год сократилась с 66,4 до 57,3 года, а женщин — с 76,2 до 70,9 года. Также мигрировали более 6 млн женщин и детей, а рождаемость снизилась с 2021 года на 45%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024