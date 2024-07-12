Арабская связь: в Москву привезли драгоценности и оружие шейхов

В Москве впервые представили сокровища Национального музея Султаната Оман — и вообще впервые серьезно рассказывают о культуре этого государства. В экспозиции — предметы ювелирного искусства, принадлежавшие знатным особам, кортики XV века до нашей эры, костюм шейха, кинжалы и ножны, богато украшенные драгоценными камнями. С 12 июля в Патриаршем дворце посетителей ждут на выставке «Серебряные сокровища Омана». «Известия» оценили экспозицию и узнали об ответном шаге Музеев Московского Кремля.

Проект «Серебряные сокровища Омана» в Музеях Московского Кремля — начало большой совместной работы c коллегами из Национального музея.

— Экспонаты, которые увидят наши посетители, раскроют богатство исторического и культурного наследия. За каждым из них — собственная уникальная история, — говорит генеральный директор ММК Елена Гагарина.

Для участия были отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея Султаната Оман, включая предметы, ранее входившие в личные коллекции оманских султанов.

Самый главный символ Омана — кинжал. Ему посвящен первый раздел выставки. Посетители узнают об особенностях его ношения, увидят древнейшие экземпляры из раскопок, а также оценят интерпретации образа кинжала в современном дизайне. Самые древние экспонаты — оружие бронзового периода, XV–XIII веков до н.э.

— Есть и очень специфические экспонаты — традиционные для Омана щиты, изготовленные из кожи носорога, — рассказал «Известиям» заведующий сектором оружия и конского убранства Оружейной палаты Сергей Орленко. — Щит использовался для боя на мечах, закрывая кулачную часть руки. Он до сих пор предмет традиционной культуры.

В этой же витрине выставлено фитильное ружье. Оно длинноствольное, дульнозарядное, с подвешенной меркой для пороха, который поджигался тлеющим фитилем.

На открытие выставки прибыл генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Жамал бин Хассан аль-Мусави. Он считает, что этот проект — своего рода мост, соединяющий наши страны.

— Представленные на выставке серебряные украшения, объединяющие в себе как традиции, так и инновации, служат ярким примером высочайшего уровня мастерства оманских ремесленников, — уверен Жамал бин Хассан аль-Мусави. — Более того, по традиции предметы из серебра не только являются украшением, но и олицетворяют духовную защиту, что придает дополнительное звучание и глубину экспозиции, выявляя духовную связь между материальными предметами и существующими верованиями.

— Мужчина в Омане не украшает себя кольцами и перстнями, но у него есть пояс, серебряные ножны и кинжал, — рассказала «Известиям» куратор выставки Мария Вилкова. — К поясу крепились всякие привесы, в том числе футляр макхала для кайала. Это такой косметический карандаш для подводки глаз. Кайал делается из печени акулы. Оманцы сжигают ее, собирают сажу, перемешивают ее с водой и топленым маслом и при помощи серебряного карандашика подводят глаза.

В арабском мире принято это делать не только женщинам, но мужчинам и детям. Как говорит куратор, это необходимая гигиеническая мера. Сейчас есть более современные средства. Но в некоторых регионах оманцы по-прежнему приверженцы традиций.

Особое место на выставке займут два комплекса мемориальных вещей выдающихся личностей в истории Омана. Первый — традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави. Он родился в Момбасе 2 ноября 1896 года. После службы в полку Королевских африканских стрелков во время Первой мировой войны он был назначен губернатором Момбасы в 1937 году, а четыре года спустя — губернатором Прибрежного региона, стал высшим должностным лицом и главным представителем султана Занзибара. Он известен также как историк и исследователь культуры суахили, сыграл ключевую роль в создании Института мусульманского образования в Момбасе.

В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди, автора произведения «Мемуары арабской принцессы», первой в мире автобиографии знатной арабской женщины. Высочайший уровень искусства серебряных дел мастеров Омана воплощен в украшениях. Оманские женщины украшают себя буквально с ног до головы ювелирными изделиями.

Как мужская, так и женская мода Омана сохраняет прочную связь с традициями, отражающими историческую и религиозную самобытность. Вместе с тем костюм позволяет показать и индивидуальные качества, важные для владельца, может подчеркнуть достоинство и скромность, материальное благополучие и религиозность. Мы можем наблюдать эволюцию отдельных элементов костюма, таких как декорированное серебром оружие у мужчин или богато украшенные вышивкой головные уборы у женщин.

В экспозиционной истории Музеев Кремля есть удачные примеры сотрудничества с арабскими странами. ММК вывозил свои сокровища в Абу-Даби, Катар. Но впервые в стенах Кремля принимают полноценную выставку из арабской страны. Российские музейщики отвечают взаимностью.

— У нас очень большие планы работы с коллегами из Омана, уже готовим ответный проект, в октябре 2025 года в этой стране откроется выставка из собрания нашего музея, — рассказала «Известиям» Елена Гагарина. — В Маскате в Национальном музее Султаната Оман мы покажем восточные — турецкие и персидские — драгоценности из собрания Музеев Московского Кремля. Это оружие, седла, ткани, церковная и бытовая утварь, используемая в различных церемониях и событиях. Всё это тесно связано с историей России XVI–XVII веков. Это дары нашим царям. Обменные выставки — начало долгого пути, уважения и восхищения друг другом.

Выставка «Серебряные сокровища Омана» работает в Музеях Московского Кремля до 29 сентября.