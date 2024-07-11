МВФ увидел признаки замедления экономики Украины

Международный валютный фонд фиксирует признаки замедления экономики Украины из-за перебоев в подаче электроэнергии и недовольства среди населения ходом конфликта в стране. Об этом 11 июля заявила официальный представитель МВФ Джули Козак.

«Мы видим признаки замедления экономики [Украины], что вызвано перебоями в подаче электроэнергии и ухудшением настроений в связи с тем, как развивается этот конфликт», — сказала она на брифинге, запись которого опубликована на сайте международной организации.

Козак напомнила, что в конце июня МВФ ухудшил прогноз по темпам роста украинского ВВП в текущем году до диапазона 2,5–3,5% в сравнении с 3,2% в апреле.

Представитель фонда указала на высокие риски из-за неопределенности в отношении конфликта и отметила, что МВФ призывает Киев продолжать работу над реализацией реформ и макроэкономических мер.

Ранее, 5 июля, стало известно, что долг Украины перед МВФ после получения последнего кредитного транша вырос до $13,8 млрд, сделав страну вторым крупнейшим заемщиком организации. Таким образом, Украина обогнала Египет, задолженность которого составляет $13,6. Лидером по-прежнему остается Аргентина, которая должна МВФ $41,7 млрд.

Экономист Максим Чирков объяснил в беседе с «Известиями», что у Киева большой внешний долг на сумму свыше $150 млрд, и для украинской экономики ситуация развивается очень негативно. По его словам, такой запредельный государственный долг отдать невозможно. Кроме того, Украина фактически перешла к фальсификации своего ВВП, указал эксперт.

До этого, 1 июля, издание The Economist предрекло Украине месяц на то, чтобы попытаться избежать дефолта. Оно посчитало маловероятным достижение соглашения Киева с кредиторами, при этом 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины.