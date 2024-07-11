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Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

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Фото: Global Look Press/KPA
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Американская актриса и звезда экранизации одноименного романа Стивена Кинга «Сияние» Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Об этом 11 июля сообщает The Hollywood Reporter.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — сказал ее партнер Дэн Гилрой журналу.

Актриса умерла во сне от осложнений, которые были вызваны диабетом, в своем доме в округе Бланко американского штата Техас, пишет «Газета.Ru».

Шелли Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, Техас. Актриса была замужем за продюсером Бернардом Сэмпсоном с 1970 по 1977-й. Она наиболее известна по роли Венди Торранс в хорроре режиссера Стэнли Кубрика «Сияние». Среди популярных фильмов на ее счету также есть «Нэшвилл», «Три женщины», «Энни Холл», «Бандиты во времени» и др.

За свою карьеру Дюваль получила множество кинонаград, в том числе премии BAFTA и «Эмми», а также приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году за роль в картине «Три женщины».

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