Четыре страны НАТО подписали соглашение о разработке ракет большой дальности

Министры обороны Франции, Германии, Италии и Польши на саммите НАТО в Вашингтоне подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters.

По его данным, документ предусматривает совместную работу над проектами ракет дальностью 500 км. С помощью реализации соглашения четыре государства НАТО хотят восполнить недостаток вооружений в их арсеналах, возникший из-за военной помощи Украине.

При этом немецкое издание FAZ сообщило, что договор Парижа, Берлина, Рима и Варшавы подразумевает разработку оружия наземного базирования с дальностью более 1 тыс. км., и это могут быть не крылатые, а баллистические ракеты.

Промышленным партнером выступила транснациональная оборонная компания MBDA. Германия также ожидает, что к соглашению присоединится новое лейбористское правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером.

Ранее, 5 июля, Reuters сообщило, что западные государства пытаются пополнять свои запасы вооружений и одновременно поставлять их Украине. Для этого они наращивают производство снарядов и должны отчитываться об итогах этой работы перед НАТО.

При этом 3 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что после окончания холодной войны страны блока полностью разрушили внутригосударственную оборонную промышленность и потратили куда больше времени, чем стоило бы, на наращивание оружейного производства. Россия, по словам генсека НАТО, смогла усилить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) гораздо быстрее.

Телеканал CNN еще в марте сообщил, что объемы производства боеприпасов в России превосходят изготовление вооружений в США и Европе: РФ изготавливает около 3 млн снарядов в год (примерно 250 тыс. в месяц), а страны Запада — только около 1,2 млн боеприпасов ежегодно.