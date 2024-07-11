Во Франции у команды гонки «Тур де Франс» украли 11 велосипедов
Неизвестные похитили 11 велосипедов команды «Тур де Франс» Team TotalEnergies, сообщает 11 июля радиостанция France Bleu.
Двенадцатый этап «Тур де Франс» начался для команды TotalEnergies департамента Вандея неудачно. Ночью с парковки отеля в коммуне Англар-де-Сен-Флур украли 11 велосипедов.
Воры, как уточняют источники, вскрыли ломом грузовик команды. Общая сумма ущерба оценивается в €150 тыс.
Запасные велосипеды направлены в город Вильнёв-сюр-Ло, куда велогонщики прибудут в четверг вечером.