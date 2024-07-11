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Во Франции у команды гонки «Тур де Франс» украли 11 велосипедов

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Неизвестные похитили 11 велосипедов команды «Тур де Франс» Team TotalEnergies, сообщает 11 июля радиостанция France Bleu.

Двенадцатый этап «Тур де Франс» начался для команды TotalEnergies департамента Вандея неудачно. Ночью с парковки отеля в коммуне Англар-де-Сен-Флур украли 11 велосипедов.

Воры, как уточняют источники, вскрыли ломом грузовик команды. Общая сумма ущерба оценивается в €150 тыс.

Запасные велосипеды направлены в город Вильнёв-сюр-Ло, куда велогонщики прибудут в четверг вечером.

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