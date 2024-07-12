Предупредить об опасности: ГД поддержала законопроект о запрете пропаганды наркотиков

В России ужесточат наказание за пропаганду наркотиков. За совершение подобного правонарушения грозят крупные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет. Соответствующий пакет законопроектов одобрен Госдумой во втором чтении. Особое внимание уделяется пропаганде запрещенных веществ в произведениях культуры и искусства. Новые нормы в перспективе могут привести к ограничению свободы творчества , предостерегают эксперты. Подробности выясняли «Известия».

Острый вопрос

В России могут ввести полный запрет на пропаганду наркотиков. Пакет соответствующих законопроектов Госдума приняла во втором чтении. Документами вносятся изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Интернет часто используется для пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, указывается в пояснительной записке к одному из законопроектов. Злоумышленников привлекают анонимность, быстрота передачи данных, трансрегиональность и трансграничность, отсутствие личного контакта, охват широкой аудитории, простота сбора информации и небольшие финансовые издержки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Темпы роста числа преступлений по ст. 228 УК РФ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, авторы инициативы оценивают как колоссальные. Так, в 2019 году было выявлено 24 677 таких преступлений. А в 2020 их число увеличилось до 47 060. За 11 месяцев 2022 года было пресечено 57 029 подобных преступлений.

Запрет пропаганды наркотиков призван поспособствовать формированию устойчивого неприятия наркопотребления в обществе, объяснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи, они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента», — отмечал парламентарий.

Искусству можно не всё

Особое внимание в законопроектах уделяется произведениям науки, литературы и искусства, содержащим информацию о наркотиках. Их распространение с помощью интернета не ограничивается, если упоминание в них наркотических веществ оправдано жанром или художественным замыслом.

Однако в произведении не должно быть информации о незаконных методах разработки, изготовления и использования наркотиков и местах их приобретения. Оно также не должно рассказывать о способах и местах незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Осуществлять публичное распространение произведений культуры и искусства разрешено лишь при наличии специального сообщения, предупреждающего, что употребление наркотиков вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека. В маркировке также должна содержаться информация об ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотических веществ. Под эту норму не будут подпадать только произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований к маркировке будут предусмотрены штрафы:

для физлиц — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией продукции;

для должностных лиц и ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,

для юридических лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей. Банановый раздрай: колумбийские наркотики по ошибке попали в Россию Кто прячет кокаин в экзотических фруктах

При этом за повторную пропаганду наркотиков в интернете, совершенную в течение того же года, предусмотрено сразу несколько видов наказания. В частности, это:

штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

обязательные работы на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового;

исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Необходимое исключение

Принятие во втором чтении законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков, знаменует собой значительный шаг в борьбе с распространением наркотических веществ и связанной с ними информации в российском обществе, убежден управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Установление штрафов до 600 тыс. рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, нарушающих требование о маркировке, призвано обеспечить более ответственный подход к созданию и продвижению контента, связанного с наркотическими веществами, полагает эксперт.

Однако под представленное в законе определение подпадает большое количество произведений науки, литературы и искусства, опубликованных в настоящий момент, считает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов. В связи с чем в законе делается исключение для произведений, у которых упоминание наркотиков — часть художественного замысла.

— Это позволит сохранить баланс между борьбой с пропагандой наркотиков и свободой творческого самовыражения, — уверен Русяев. Новые нормы не затронут также специализированные медицинские, научные и учебные издания, что позволит продолжить необходимые исследования и образовательную деятельность в этой сфере.

Градация наказаний в зависимости от тяжести нарушения, по мнению юриста, призвана стимулировать нарушителей к исправлению своего поведения после первого предупреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Квалифицирующим признаком, отягчающим административную ответственность за пропаганду наркотиков, является пропаганда в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет). Максимальный размер штрафов за совершение названного правонарушения составит 30 тыс. рублей для граждан, 100 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 1,5 млн рублей для юрлиц, — уточняет Дуванов. При повторном правонарушении предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Обойтись без перегибов

Действующее законодательство содержит ряд норм, позволяющих пресекать распространение информации, направленной на популяризацию употребления запрещенных веществ, напоминает член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов. Например, ст. 230 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, под которым понимаются любые действия, имеющие цель возбудить у другого лица желание их употребить.

— Санкция данной нормы предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, если потерпевшими были несовершеннолетние или наступило последствие в виде смерти потерпевших, — отмечает адвокат.

Кроме того, в России действует ст. 6.13 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за пропаганду наркотических средств. Максимальное наказание в соответствии с ней — штраф в размере до 1 млн рублей для юридических лиц.

Однако действующее законодательство в этой области является менее конкретным, что создает трудности в правоприменении, подчеркивает Илья Русяев. Новый пакет законопроектов призван устранить эти пробелы и создать более четкую правовую базу для борьбы с пропагандой наркотиков.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Ожидается, что эти меры помогут снизить доступность информации о наркотиках, особенно для молодежи, и будут способствовать формированию в обществе устойчивого неприятия наркопотребления. Однако эффективность новых норм будет во многом зависеть от их практического применения, — обращает внимание юрист.

Существуют и потенциальные риски, связанные с ужесточением законодательства. Новые нормы, по мнению эксперта, могут привести к чрезмерному ограничению свободы творчества или злоупотреблениям при трактовке понятия «пропаганда наркотиков». Могут возникнуть и сложности с указанием правильной маркировки произведений искусства.

Принятие пакета законопроектов отражает серьезное намерение государства усилить борьбу с распространением наркотиков и связанной с ними информации, убежден Русяев. Но для достижения желаемого эффекта потребуются тщательный мониторинг правоприменительной практики и дальнейшая корректировка законодательства с учетом возникающих проблем и вызовов.