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Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Гозман приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов <...>, сроком на четыре года», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Установлено, что в апреле 2022 года Гозман разместил на своих страницах в социальной сети и мессенджере заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе специальной военной операции.

Суд учел позицию прокуратуры и признал политика виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти»). Приговор в законную силу пока не вступил.

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Ранее, 20 февраля, Гозман был заочно арестован в рамках данного дела. Следствие указывало на то, что он распространял в соцсетях ложную информацию о действиях российских военных в украинском городе Буче. Тогда же адвокат подсудимого Михаил Бирюков сообщил, что Гозман не признает себя виновным.

В мае дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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