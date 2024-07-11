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Умеров заявил о плане Украины направить прибыль от активов РФ на нужды ВСУ

Умеров: Киев хочет направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Киевские власти направят доходы от замороженных российских активов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

«21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% от замороженных активов РФ в Фонд помощи Украине, являющийся частью Европейского фонда мира. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины», —- сказал он. Его слова приводятся в Telegram-канале минобороны страны.

Умеров отметил, что первый транш будет потрачен на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. По его словам, профинансированное ЕС оборудование должно быть доставлено на Украину к концу текущего года.

Министр добавил, что общая сумма процентов составит €2,5–3 млрд ежегодно, первый транш составит €1,4–1,5 млрд, он станет доступным в начале августа 2024-го.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

Ранее, 24 июня, главы МИД стран ЕС утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производства оружия для Киева.

В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.

До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.

Президент России Владимир Путин указывал, что обездвиживание Западом российских активов является воровством, которое не останется безнаказанным. Глава государства отметил, что такими действиям западные страны стали еще на шаг ближе к тому, чтобы разрушить созданную ими же систему, которая обеспечивала их процветание на протяжении десятилетий.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

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