Умеров заявил о плане Украины направить прибыль от активов РФ на нужды ВСУ
Киевские власти направят доходы от замороженных российских активов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.
«21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% от замороженных активов РФ в Фонд помощи Украине, являющийся частью Европейского фонда мира. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины», —- сказал он. Его слова приводятся в Telegram-канале минобороны страны.
Умеров отметил, что первый транш будет потрачен на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. По его словам, профинансированное ЕС оборудование должно быть доставлено на Украину к концу текущего года.
Министр добавил, что общая сумма процентов составит €2,5–3 млрд ежегодно, первый транш составит €1,4–1,5 млрд, он станет доступным в начале августа 2024-го.
Ранее, 24 июня, главы МИД стран ЕС утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производства оружия для Киева.
В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.
До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.
Президент России Владимир Путин указывал, что обездвиживание Западом российских активов является воровством, которое не останется безнаказанным. Глава государства отметил, что такими действиям западные страны стали еще на шаг ближе к тому, чтобы разрушить созданную ими же систему, которая обеспечивала их процветание на протяжении десятилетий.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.