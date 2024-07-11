Захарова назвала нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»
Отказ в выдаче виз для въезда в Эстонию российским футболистам арямнского клуба «Урарту» является нацизмом. Об этом 11 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это и есть нацизм», — сказала она «Спорт-Экспрессу».
Газета напомнила, что ранее тренер команды Дмитрий Гунько заявил о том, что игроки из РФ не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.
Встреча «Урарту» с «Калевом» состоится 11 июля. Ответная игра пройдет уже в Армении 18 июля.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения РФ специальной военной операции по защите населения Донбасса.
Позднее, 28 марта 2023 года, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.