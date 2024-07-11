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Ученый усомнился в возможности исчезновения Гольфстрима

Ученый Родин: разговоры об исчезновении течения Гольфстрим — это страшилка
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Фото: Global Look Press/ Woman photographing spectacular sunset with mobile phone standing on a rock on the coast of the Atlantic Ocean off Concarneau, Département Finistère, Brittany, France, Europe - ibxhhl07141086.jpg
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Исследователи из Университетского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что Гольфстрим, тепловодное течение в Атлантическом океане, может перестать существовать, и тогда температура в Европе снизится на 15 градусов. Однако исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александр Родин усомнился в возможности такого развития событий. Свое мнение он высказал в разговоре с «Известиями» 11 июля.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature. В нем говорится, что течение Гольфстрим становится всё более уязвимым к изменению климата. И, если температура на фоне глобального потепления продолжит повышаться, оно может исчезнуть, что приведет к значительному похолоданию в Европе.

«Конечно, сценарий, о котором рассказывают в статье, — это страшилка. Действительно, компьютерные модели предсказывают ослабление Гольфстрима по мере увеличения глобального потепления, но этот эффект крайне незначительный. Могут быть небольшие температурные колебания или изменение скорости, направления течения, но в глобальном масштабе Гольфстрим останется стабильным и продолжит выполнять роль одного из базовых элементов циркуляции теплых и холодных масс в океане», — считает ученый.

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По его мнению, незначительные колебания Гольфстрима будут отражаться и на европейской части России. Но сейчас на эту территорию воздействуют более сильные процессы, связанные с изменением структуры полярных вихрей. В том числе они будут провоцировать частые экстремальные погодные явления (такие, как сильная жара или холод, засухи или паводки) в течение ближайших лет.

«На этом фоне события, вызванные колебанием Гольфстрима, будут практически незаметными и на практике их зафиксируют только специалисты со специальным оборудованием», — подчеркнул Родин.

14 февраля доцент Института экологии РУДН, член общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев заявил «Известиям», что остановка течения Гольфстрим, являющегося частью более широкой системы течений, называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), может перестроить всю климатическую систему, сложившуюся после ледникового периода 12 800 лет назад.

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