Въехать в историю: как прошло ралли «Шелковый путь – 2024»

В Монголии состоялся заключительный этап 14-го международного ралли-рейда «Шелковый путь». Победу в главном соревновании одержала команда «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Его экипаж завершил финальный, 11-й этап лишь третьим, но этого хватило для победы в общем зачете грузовиков с отрывом в девять минут. Самые яркие кадры — в фотогалерее «Известий»