Въехать в историю: как прошло ралли «Шелковый путь – 2024»
Въехать в историю: как прошло ралли «Шелковый путь – 2024»
2024-07-11T14:59:48+03:00
2024-07-11T14:59:48+03:00
2024-07-11T14:59:48+03:00
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Завершился главный автомарафон Евразии
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Монголии состоялся заключительный этап 14-го международного ралли-рейда «Шелковый путь». Победу в главном соревновании одержала команда «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Его экипаж завершил финальный, 11-й этап лишь третьим, но этого хватило для победы в общем зачете грузовиков с отрывом в девять минут. Самые яркие кадры — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
14-й ралли-рейд «Шелковый путь» продлился с 5 по 15 июля
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Автомобильный марафон объединил 106 экипажей из 13 стран мира
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Общая протяженность маршрута составила свыше 5 тыс. км
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Из них почти 3 тыс. км пришлось на скоростные спецучастки
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В этом году «Шелковый путь» пролегал через пять регионов России и части Западной и Центральной Монголии, в том числе пустыню Гоби
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Стартовой точкой соревнований стал Томск
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Спустя 11 этапов участники ралли-рейда добрались до столицы Монголии Улан-Батора
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Пилотам пришлось пройти через суровые климатические испытания
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На пути участников встретились районы вечной мерзлоты, горные перевалы и жаркие пустыни
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Всего в соревнованиях приняли участие 117 пилотов из России, Белоруссии, Китая, Туркменистана и Монголии
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Команда «КАМАЗ-мастер» была представлена сразу пятью экипажами
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Этапы ралли включали в себя соревнования в четырех категориях: грузовики, внедорожники, квадроциклы и мотоциклы
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Организаторы вновь предоставили возможность принять участие в соревнованиях гонщикам-любителям
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Особого внимания удостоился российско-китайский экипаж команды «Один пояс — один путь»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Экипаж 303 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова после победы в ралли
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