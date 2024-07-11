Суд арестовал нового фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 15 августа второго фигуранта дела о захвате заложников в городском следственном изоляторе № 1. Об этом 11 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»), по 15 августа включительно», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Как указано, мужчина принимал участие в захвате заложников в ростовском СИЗО.
При этом агентству сообщили в Южном окружном военном суде о том, что Гандалоев признал вину по первому уголовному делу об участии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также изготовлении и хранении взрывчатки (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).
Захват в заложники двух сотрудников УИС в Ростовской области произошел 16 июня. Его организовали преступники, содержавшиеся в СИЗО-1 главного управления ФСИН по региону. Были начаты переговоры по освобождению заложников, учреждение продолжало функционировать в штатном режиме. Позже стало известно, что захватившие заложников преступники были ликвидированы.
По факту происшествия в ростовском СИЗО было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).
11 июля стало известно о первом фигуранте дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Даниил Камнев признал свою вину в подготовке другого теракта в Кисловодске в 2021 году.