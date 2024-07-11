Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70% опрошенных американцев одобрили Харрис как замену Байдена на выборах
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
В Индии погибли 38 человек в результате ударов молний
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Армия
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Спорт
ОКР выплатил не допущенным на ОИ-2024 в Париже атлетам компенсации
Мир
Швеция отложила поставки Украине истребителей Gripen
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Общество
Суд оставил в силе приговор правозащитнику Орлову за дискредитацию ВС РФ
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИД РФ указали на неспособность США и НАТО запугать Россию

Суд арестовал нового фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 15 августа второго фигуранта дела о захвате заложников в городском следственном изоляторе № 1. Об этом 11 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»), по 15 августа включительно», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Как указано, мужчина принимал участие в захвате заложников в ростовском СИЗО.

При этом агентству сообщили в Южном окружном военном суде о том, что Гандалоев признал вину по первому уголовному делу об участии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также изготовлении и хранении взрывчатки (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

Нажали на стоп: ФСБ задержала спонсоров терроризма в 22 регионах РФ
Что известно о запрещенной в России «Катиба Таухид валь-Джихад»

Захват в заложники двух сотрудников УИС в Ростовской области произошел 16 июня. Его организовали преступники, содержавшиеся в СИЗО-1 главного управления ФСИН по региону. Были начаты переговоры по освобождению заложников, учреждение продолжало функционировать в штатном режиме. Позже стало известно, что захватившие заложников преступники были ликвидированы.

По факту происшествия в ростовском СИЗО было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).

11 июля стало известно о первом фигуранте дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Даниил Камнев признал свою вину в подготовке другого теракта в Кисловодске в 2021 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024