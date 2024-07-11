В Индии погибли 38 человек в результате ударов молний
На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, из-за ударов молний во время дождя погибли 38 человек. Об этом сообщает издание India Today.
Уточняется, что больше всего смертей в результате непогоды было зарегистрированов 10 июля в северо-западной части страны, в Пратапгархе. Там скончались 11 человек. Их тела были отправлены на вскрытие.
Кроме того, десятки жителей Пратапгарха получили ожоги.
Также ударом молнии убило семь человек в Султанпуре, из них трое — несовершеннолетние. Погибшие сажали рис во время непогоды.
«Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате», — сообщает издание.
Согласно данным India Today, в ближайшие пять дней обильные осадки на севере Индии продолжатся.
Ранее, 31 мая, в Азербайджане три человека погибли, один получил травмы в результате ударов молний.