В Канаде заявили о намерении купить 12 неядерных субмарин для работы в Арктике
Власти Канады намереваются закупить в ближайшие годы до 12 подводных лодок с неядерными силовыми установками, которые способны работать подо льдами Арктики. Об этом в среду, 10 июля, сообщил министр национальной безопасности страны Уильям Блэр.
«Этот новый флот позволит Канаде защитить свой суверенитет в изменяющемся мире и внести ценный, высокотехнологичный вклад в безопасность наших партнеров и союзников по НАТО», — приводит заявление министра Bloomberg.
Агентство добавило, что позже в этот день Блэр объявил о подписании трехстороннего соглашения с Германией и Норвегией о создании партнерства по обеспечению морской безопасности в Североатлантическом регионе и сотрудничестве в области оборонного производства. Обе европейские страны занимаются производством подводных лодок, но Канада еще не приняла решение о том, где будет приобретать подлодки, уточнило Bloomberg.
Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо не сообщило ни сроков приобретения нового флота, ни того, во сколько это обойдется Канаде. По словам высокопоставленного чиновника, дополнительная информация будет оглашена 11 июля.
Ранее, 6 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в Арктике. Как он отметил, объединение таким образом инвестирует в новые оборонные способности.
В начале марта посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что в Арктике продолжается активизация военной деятельности США и НАТО, увеличивается масштаб проводимых там учений. По словам дипломата, курс на милитаризацию региона говорит о стремлении стран Запада к конфронтации в ущерб интересам других государств.
В апреле замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что РФ ответит Западу на попытки усилить военную активность в Арктике. При этом Москва не собирается инициировать упразднение Арктического совета.
Позднее, в мае, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин указал, что контакты «арктической пятерки», куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия, США, были прерваны. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы.