Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70% опрошенных американцев одобрили Харрис как замену Байдена на выборах
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
В Индии погибли 38 человек в результате ударов молний
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Армия
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Спорт
ОКР выплатил не допущенным на ОИ-2024 в Париже атлетам компенсации
Мир
Швеция отложила поставки Украине истребителей Gripen
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Общество
Суд оставил в силе приговор правозащитнику Орлову за дискредитацию ВС РФ
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИД РФ указали на неспособность США и НАТО запугать Россию

В Канаде заявили о намерении купить 12 неядерных субмарин для работы в Арктике

0
Фото: Global Look Press/Liang Sen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Канады намереваются закупить в ближайшие годы до 12 подводных лодок с неядерными силовыми установками, которые способны работать подо льдами Арктики. Об этом в среду, 10 июля, сообщил министр национальной безопасности страны Уильям Блэр.

«Этот новый флот позволит Канаде защитить свой суверенитет в изменяющемся мире и внести ценный, высокотехнологичный вклад в безопасность наших партнеров и союзников по НАТО», — приводит заявление министра Bloomberg.

Агентство добавило, что позже в этот день Блэр объявил о подписании трехстороннего соглашения с Германией и Норвегией о создании партнерства по обеспечению морской безопасности в Североатлантическом регионе и сотрудничестве в области оборонного производства. Обе европейские страны занимаются производством подводных лодок, но Канада еще не приняла решение о том, где будет приобретать подлодки, уточнило Bloomberg.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо не сообщило ни сроков приобретения нового флота, ни того, во сколько это обойдется Канаде. По словам высокопоставленного чиновника, дополнительная информация будет оглашена 11 июля.

Белая оборона: попытки Канады милитаризовать Арктику терпят крах
Усилит ли новая оборонная стратегия Оттавы конфронтацию на Севере

Ранее, 6 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в Арктике. Как он отметил, объединение таким образом инвестирует в новые оборонные способности.

В начале марта посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что в Арктике продолжается активизация военной деятельности США и НАТО, увеличивается масштаб проводимых там учений. По словам дипломата, курс на милитаризацию региона говорит о стремлении стран Запада к конфронтации в ущерб интересам других государств.

В апреле замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что РФ ответит Западу на попытки усилить военную активность в Арктике. При этом Москва не собирается инициировать упразднение Арктического совета.

Позднее, в мае, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин указал, что контакты «арктической пятерки», куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия, США, были прерваны. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024