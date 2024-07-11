Западная пирамида рушится

Саудовская Аравия намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны «большой семерки» (G7) решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов России. Согласно информации, которую распространили СМИ, министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G7 о своем несогласии с этой идеей, которая была предназначена для поддержки Украины. Один из источников охарактеризовал это как завуалированную угрозу, указывая на серьезность намерений королевства. Саудиты конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что подчеркивает стратегический подход к вопросу.

В период с мая по июнь страны G7 обсуждали различные варианты относительно средств Центрального банка России. В итоге группа согласилась использовать только полученные прибыли, оставив сами активы нетронутыми. Это решение было принято, несмотря на давление со стороны США и Великобритании, которые призывали союзников рассмотреть более смелые варианты, включая прямую конфискацию российских средств. Но некоторые страны — члены еврозоны выступили против этой идеи, опасаясь возможных негативных последствий для валюты.

Саудовская Аравия опасается за свои деньги

Подобная реакция Королевства Саудовская Аравия (КСА) неудивительна, ведь королевство активно вкладывает в западные рынки через свой Государственный инвестиционный фонд (PIF). Он играет ключевую роль в реализации амбициозной программы Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтяных доходов.

На конец 2023 года активы, управляемые PIF, составляли около $925 млрд, власти КСА планируют увеличить их до $1,07 трлн к 2025-му​. Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) также держит значительные валютные резервы, которые оценивались в $423,7 млрд в апреле этого года. ​

PIF активно инвестирует в различные секторы и регионы. Например, фонд вложил $45 млрд в SoftBank Vision Fund (Великобритания), нацеленный на технологические инвестиции. Кроме того, в 2023-м PIF объявил о планах инвестировать $40 млрд в инфраструктурные проекты в США, из которых $20 млрд уже выделено на проект с Blackstone. По данным газеты Gulf Business, в 2021 году фонд приобрел значительные доли в американских компаниях видеоигр, таких как Electronic Arts и Activision Blizzard, а также 5% в японской компании Nintendo в 2022-м​.

Кроме технологического сектора, PIF инвестирует в недвижимость, инфраструктуру и финансовые услуги. В ноябре 2023 года фонд стал собственником 10% аэропорта Хитроу, а в декабре того же года — 49% в сети отелей Rocco Forte, что оценивалось в $1,8 млрд. В этом году фонд также приобрел 38% доли в немецкой компании HOLON GmbH​.

Таким образом, беспокойство Эр-Рияда закономерно, власти страны переживают за потенциальную судьбу своих активов на Западе, суммарная доля которых, по разным оценкам, доходит до $600 млрд. Сейчас отношения с Западом у КСА натянуты как с Вашингтоном, так и с Брюсселем, которые перманентно пытаются давить на страну из-за нежелания королевства подключиться к изоляции России и вести прозападную внешнюю политику.

Саудиты не продлили соглашение о нефтедолларах с США

Независимо от мотивов действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности западных стран в привлечении поддержки своей антироссийской политики со стороны стран Глобального Юга. Под руководством принца Мухаммеда бен Сальмана, фактического правителя Саудовской Аравии, Эр-Рияд всё больше позиционирует себя как дипломатическая сила и диверсифицирует свои внешнеполитические и торгово-экономические связи с Москвой, Пекином и другими незападными центрами силы.

Намерения КСА подкрепляются и действиями. В прошлом месяце Саудовская Аравия приняла решение не продлевать 50-летнее соглашение о нефтедолларах с Соединенными Штатами, которое завершило свое действие 9 июня. Это соглашение, подписанное 8 июня 1974 года, стало ключевым элементом глобального экономического влияния США. Оно предусматривало создание совместных комиссий по экономическому сотрудничеству и удовлетворению военных нужд Саудовской Аравии. Американские официальные лица надеялись, что это побудит Саудовскую Аравию увеличить производство нефти и укрепить экономические связи с арабскими странами.

Отказавшись продлить это соглашение, Саудовская Аравия теперь может продавать нефть и другие товары, используя различные валюты, такие как китайский юань, евро и иена, вместо только долларов США. Также обсуждается возможность использования цифровых валют, таких как биткоин, для транзакций. Этот шаг открывает новые возможности для диверсификации экономических связей и уменьшения зависимости от доллара США, тем самым еще и ускоряя глобальную тенденцию использования других валют в международной торговле.

Дедолларизация становится всё более актуальной, особенно для развивающихся экономик, стремящихся уменьшить свою зависимость от американской валюты и финансовой системы. Важным фактором в процессе дедолларизации остается роль группы стран БРИКС, с которым Саудовская Аравия активно сотрудничает. Страны объединения активно продвигают идеи использования национальных валют в международных расчетах и развивают собственные финансовые институты.

Западная гегемония подрывает собственное господство

На саммите в Италии в июне, после нескольких месяцев обсуждений, лидеры стран «большой семерки» частично договорились о финансовой структуре, которая предоставит Украине около $50 млрд новой помощи. Семь стран-участниц и Европейский союз согласились выдать кредиты, которые будут погашены за счет прибыли, полученной примерно от $280 млрд заблокированных средств России, большая часть которых находится в Европе. Такое решение стало компромиссным, так как даже среди самих западных государств нет консенсуса, ведь все понимают катастрофичность последствий изъятия российских активов.

В первую очередь их арест создает опасный прецедент в международной финансовой системе. Традиционно государственные резервы, размещенные за границей, рассматривались как неприкосновенные. Их конфискация может подорвать доверие государств к безопасности своих средств, хранящихся в зарубежных банках и финансовых учреждениях. А это способно привести к пересмотру странами своей политики размещения резервов и к массовому выводу активов из зарубежных финансовых систем, что создаст турбулентность на финансовых рынках и ослабит стабильность международной финансовой системы.

Кроме того, подобные действия могут подтолкнуть государства к поиску альтернативных финансовых институтов и инструментов, не зависящих от стран G7. Это будет способствовать усилению региональных экономических блоков, развитию новых финансовых систем, таких как китайская CIPS, а также к реализации инициатив БРИКС по использованию национальных валют, что уменьшит влияние западных финансовых институтов и доллара США в мировой экономике.

Арест российских активов также вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права. Основные принципы, такие как суверенное равенство государств и неприкосновенность собственности, могут быть нарушены такими действиями.

Ситуация вокруг возможной конфискации российских активов остается напряжённой и показывает процесс разрушения старого мирового порядка. Решение Саудовской Аравии продать европейские долговые обязательства может оказать значительное влияние на финансовые рынки, особенно если это произойдет на фоне существующих экономических проблем в Европе. Кроме того, за Эр-Риядом к «распродаже европейских бондов» могут прибегнуть и другие беспокоящиеся региональные государства-инвесторы в лице ОАЭ, Катара или Кувейта.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, руководитель Центра образования и сотрудничества ИВ РАН, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГИМО МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора