В Большом театре простились с прима-балериной Мариной Кондратьевой
Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Мариной Кондратьевой прошло в четверг, 11 июля, в Белом фойе Исторической сцены ГАБТ.
В адрес администрации театра, родных и близких покойной поступили телеграммы соболезнования от народного артиста СССР Владимира Васильева, министра культуры РФ Ольги Любимовой, председателя СТД РФ Владимира Машкова, ректора ГИТИСа Григория Заславского, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и других официальных и неофициальных лиц.
«Прискорбной новостью стал уход из жизни прима-балерины Государственного академического Большого театра России Марины Кондратьевой. Марина Викторовна посвятила свою жизнь русскому классическому балету, продолжая его лучшие традиции и воспитав не одно поколение блистательных артистов. Ученики Марина Викторовны и сегодня продолжают ее дело, прославляя достижения отечественного искусства на российских и мировых подмостках», — написала Любимова.
Артистка ушла из жизни в ночь на 8 июля. Кондратьевой было 90 лет.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище. С 1952 по 1980 год была артисткой балетной труппы Большого театра. В 1976 году получила звание народной артистки СССР.
Кондратьева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.