Прима-балерина Большого театра Кондратьева умерла на 91-м году жизни
Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.
«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет», — поделилась она с ТАСС.
Как отметила Новикова, даты прощания и похорон сообщат позднее.
Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде, в 1952-м окончила Московское хореографическое училище (ныне МГАХ) и была принята в балетную труппу Большого театра. В 1980 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, а в 2013-м стала членом художественного совета балетной труппы Большого театра.
Принимала участие в таких балетных постановках, как «Щелкунчик» (1951), «Золушка» (1954), «Бахчисарайский фонтан» (1954), «Ромео и Джульетта» (1959), «Жизель» (1961), «Спартак» (1962), «Лебединое озеро» (1965) и других.
Народная артистка была награждена орденами «Знак Почета» (1959) и Почета (2001), также являлась лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» (2023).