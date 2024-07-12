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Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
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Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС

Опрос: 39% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Больше половины россиян (52%) знают о программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая предполагает софинансирование государством в размере 36 тыс. рублей в год и повышенный налоговый вычет. При этом большинство россиян готово стать участниками этой программы в случае существенного улучшения ее условий: 60% участников опроса ответили, что решение государства увеличить период софинансирования ПДС с трех до десяти лет стало бы для них дополнительной мотивацией вступить в нее. Это следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ».

Результаты опроса показывают, что больше половины россиян (52%) готовы формировать долгосрочные сбережения достаточно продолжительный период — от 10 до 15 и более лет. Так, 35% считают оптимальным срок до 10 лет, 11% — до 15 лет, 6% — свыше 15 лет. 28% участников опроса заявили, что готовы формировать сбережения до пяти лет.

Что касается инвестиций в ПДС, то ежемесячно вкладывать в программу долгосрочных сбережений по 10 тыс. рублей или больше считают возможным 8 и 5%, соответственно. 18% готовы инвестировать по 5 тыс. рублей в месяц. Чуть более четверти респондентов (27%) готовы вкладывать в программу 2 тыс. рублей в месяц, 24% — по 1 тыс.

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Интересны представления россиян о том, с какой суммой накоплений им было бы комфортно выходить на пенсию. Большинство опрошенных считают, что достаточной является сумма до 1 млн рублей — так ответили 22% респондентов. Для 17% комфортной представляется сумма в диапазоне от 1 млн до 3 млн рублей, для 7% — от 5 млн до 10 млн, для 6% — свыше 10 млн.

Что касается вопроса о том, на что стоит потратить капитал, полученный благодаря программе долгосрочных сбережений, то 46% отметили, что собираются использовать средства по назначению и предпочли бы оформить себе ежемесячную прибавку к государственной пенсии. 32% вложили бы эти средства в покупку жилья или выплату ипотеки. 15% потратили бы все накопления разом на путешествия. Каждый десятый инвестировал бы их в открытие собственного дела. 5% направили бы деньги на свое дополнительное образование.

Одним из преимуществ программы долгосрочных сбережений является то, что в ней можно использовать пенсионные накопления граждан, которые формировались с 2002 по 2014 год, а затем были заморожены. Однако, согласно данным опроса, что-либо знают о своих накоплениях на данный момент 44% россиян и лишь 31% опрошенных заявил, что в курсе, какая организация (фонд) сейчас управляет этими накоплениями. Тем не менее 39% россиян готовы перевести замороженные пенсионные накопления в ПДС.

В апреле из статистики Социального фонда РФ стало известно, что разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тыс. рублей. Разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно рос — с 3 тыс. в 2021-м до 5,9 тыс. в 2023-м.

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