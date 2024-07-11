Телеканал «Солнце» запустил всероссийскую акцию «Лучи добро»
В главный праздник Года семьи телеканал «Солнце» собрал вокруг себя сотни тысяч людей и создал волну добрых пожеланий. В сердце ВДНХ стартовала акция «Лучи добро» от телеканала «Солнце», объединившая зрителей, онлайн-подписчиков и гостей из разных городов России вместе.
7 и 8 июля в рамках акции «Лучи добро» ко Дню семьи, любви и верности в семейном парке «Орион» на ВДНХ телеканал установил брендированный трехметровый шар. Москвичи и гости столицы оставляли на специальных открытках свои пожелания, благодарности, признания в любви, слова поддержки и отправляли их в сферу, создавая волну тепла и позитива на «Солнце». А зрители и подписчики из регионов могли «лучить добро» через форму на сайте.
К акции «Лучи добро» присоединились актеры телеканала Карина Каграманян («Манюня») и Александр Самойленко – младший («Родители. Так и живем»), а также топовые блогеры с общим охватом 26,5 млн подписчиков: SteshOK, Black2White, Марьяна Ми, ALISATOKA и СахарСоСтеклом. 8 июля они отправили свои послания и выступили с концертом для своих фанатов и гостей парка, создавая атмосферу праздника. А гости ВДНХ также записали десятки кружков с добрыми пожеланиями для соцсетей «Солнца», которые увидели более 100 тыс. подписчиков телеканала. Это было не просто мероприятие, это был фестиваль любви и доброты формата «360», который объединил онлайн- и офлайн-аудиторию вокруг светлого и яркого символа — «Солнца».
Необычный солнечный объект привлек внимание тысяч прохожих, которые не упустили возможности поделиться добрыми пожеланиями через специальный шар. Более 220 тыс. человек посетили ВДНХ 7 и 8 июля, 16 тыс. из них отправили пожелания через шар «Солнце». Телеканал не заканчивает «лучить добро» со зрителями и развивает акцию на всю Россию с постоянным присутствием в эфире. Любой желающий может принять в ней участие, заполнив форму на сайте.