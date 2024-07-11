Реклама
Прямой эфир
Армия
«Ростех» провел испытания бронепанелей для защиты нефтебаз от атак беспилотников
Общество
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год
Общество
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м
Мир
В Японии девушка провела в открытом океане 36 часов
Мир
СМИ указали на беспокойство в США из-за прошедшей в июне встречи стран БРИКС
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
В Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Мир
СМИ сообщили о планах Канады выделить пакет военной помощи Украине на $367 млн
Происшествия
В Махачкале таможенники изъяли у пассажира золото на 142 млн рублей
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Мир
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
Общество
Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Происшествия
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех
Общество
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИДе предупредили о военном ответе на планы США разместить ракеты в Германии

В МИЦ «Известия» расскажут о прогнозе погоды на вторую половину лета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12 июля в 13.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На мероприятии речь пойдет о климатических итогах июня, причинах аномальной жары и прогнозе погоды на вторую половину лета.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024