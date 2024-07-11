В МИЦ «Известия» расскажут о прогнозе погоды на вторую половину лета
12 июля в 13.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
На мероприятии речь пойдет о климатических итогах июня, причинах аномальной жары и прогнозе погоды на вторую половину лета.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.