Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках
В подмосковных Химках 11 июля загорелась кровля цеха по производству керамических плит. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горит кровля цеха по производству керамических плит на 80 кв. м», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники.
На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как клубы черного дыма поднимаются от горящего здания в небо.
Причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших не приводится.
По данным источника «Известий», в результате пожара произошло обрушение кровли. Также площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м.
Вечером 10 июля пожар площадью 1,8 тыс. кв. м вспыхнул в автосервисе Красноярска. В МЧС РФ сообщали, что из огня удалось спасти двух человек.