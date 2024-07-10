Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Крупный пожар площадью 1,8 тыс. кв. м вспыхнул в автосервисе Красноярска. Из огня удалось спасти двух человек, сообщили вечером 10 июля в МЧС РФ.
«Огонь охватил 1,8 тыс. кв. м двухэтажного здания. На месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники», — добавили в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 3 июля, в Красноярске загорелся торговый центр. Пострадал один человек. Ночью возгорание было ликвидировано. Площадь возгорания составила 100 кв. м.