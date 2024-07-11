Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

Американский актер Бенджи Грегори, известный по роли Брайана в сериале «Альф», скончался на 47-м году жизни в салоне собственного автомобиля. Об этом сообщила газета Daily Mail в среду, 10 июля.

«Грегори, сыгравший Брайана Таннера в культовом ситкоме 80-х, который выходил с 1986 по 1990 год, был найден в своей машине вместе со своей служебной собакой Гансом на парковке в Пеории, штат Аризона», — сказано в публикации.

Тело было обнаружено еще 13 июня.

Сестра погибшего Ребекка сообщала, что актер боролся с депрессией, а также страдал от биполярного расстройства и бессонницы, которая порой не давала ему уснуть на протяжении нескольких суток.

Однако другие близкие актера проинформировали, что в день смерти Грегори направлялся в банк и, предположительно, уснул в своем автомобиле. Погода стояла достаточно жаркая, и мужчина мог скончаться во сне от теплового удара.

Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу, однако ее результаты пока неизвестны.

Бенджи Грегори родился в 1978 году в Лос-Анджелесе. Его отец, дядя и сестра также выбрали для себя актерскую карьеру, и юный Грегори пошел по их стопам, заработав известность в свои восемь лет ролью в знаменитом сериале «Альф».

Кроме того, актер известен ролями в кинокартинах «Джек-попрыгунчик», «Назад в будущее», «Мерфи Браун», «Ти Джей Хукер» и других.

В 2003 году Грегори оставил актерскую карьеру ради службы в рядах Военно-морских сил (ВМС) США. Отслужив несколько лет на авианосце USS Carl Vinson, в 2005 году он ушел в отставку по состоянию здоровья.

У актера осталась супруга по имени Сара.