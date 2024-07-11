Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом 11 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Клинцовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Вечером 10 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 20:30 мск.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.