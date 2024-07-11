На Apple TV+ вышла философская драма «Санни» про робота и людей

Новый сериал Apple TV+ «Санни» рассказывает об американке Сьюзи, живущей в Киото. Она потеряла мужа и сына, а вместо них получила таинственного робота — Санни. Но футуристическая Япония и технопрогресс оказались вовсе не главными героями новинки.

Киноистория основана на научно-фантастическом романе «Темное руководство» зарубежного автора Колина О’Салливана. Книга вышла в 2018 году и заработала репутацию «ответа Айзеку Азимову». Последний в цикле «Я, робот» сформулировал три закона робототехники, а в сериале Apple от сравнений с Азимовым и с популярным фильмом с Уиллом Смитом удержаться сложно.

Главная героиня Сьюзи Сакамото, как и Дэл Спунер из «Я, робот», скептически относится к андроидам после пережитой трагедии. Если Дэл столкнулся с тем, что железный человек не стал спасать от смерти ребенка, у Сьюзи за плечами темная история гибели ее собственной матери. Она говорит лишь то, что ее «убил робот». А новая травма — пропажа сына и мужа в загадочной авиакатастрофе — лишь усугубляет технофобию.

Основное отличие О’Салливана от Азимова и, вероятно, исток его бешеной популярности заключается в том, что он подвергает три закона робототехники критике. Он рассуждает о том, что роботы всё же могут самостоятельно принимать решения. Но делает это не с элементом запугивания, как мы привыкли. Скорее, это мрачное философское рассуждение, выходящее далеко за пределы технофобных позывов.

Как заметила обозреватель Collider Элиса Гимарайнш, сериал предлагает исследование одиночества и скорби глазами робота, который, если бы это было клише, вполне мог бы оказаться раздражающе веселым другом, появляющимся в самое неподходящее время.

«В отличие от других подобных сериалов в каталоге стриминга, будь то «Основание» по циклу романов Айзека Азимова или «Разделение» с Адамом Скоттом, «Санни» не представляет собой жесткое размышление о том, как научный и технический прогресс может повлиять на нашу жизнь», — добавила она.

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