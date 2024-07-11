Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Мир
Миссия Пекина при ЕС осудила высказывания о КНР в декларации саммита НАТО
Мир
Посол Антонов назвал ошибкой планы США разместить ракеты в Германии
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
Наука и техника
NASA и Boeing заявили о возвращении Starliner до середины августа
Наука и техника
Эксперты рассказали о российско-китайском лунном ядерном реакторе
Армия
Военнослужащие ВДВ по призыву совершили первые прыжки из самолета
Армия
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил тяжелую бронетехнику ВСУ в районе Работино
Мир
Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги в России до 9 октября
Происшествия
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Экономика
ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины
Армия
Расчет САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил тайный командный пункт ВСУ 
Мир
В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря базе Aegis Ashore в Польше
Мир
Лидеры НАТО призвали другие страны не оказывать военной помощи России
Мир
Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком на Сахалине
Мир
Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии

Продажи книг по главам выросли в России почти в шесть раз

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на произведения в формате книжных сериалов или черновиков увеличился в России в 2024 году в 5,8 раза. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на генерального директора Сергея Анурьева.

Задача трех книг: в России издают топовых китайских фантастов
Они выйдут уже в ближайшие месяцы в профессиональном переводе

«Резкий всплеск интереса фиксируется в начале 2024 года: в январе-апреле продажи выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество опубликованных digital-авторами «Литрес» по главам произведений увеличилось на 127%», — рассказали представители сервиса.

Самыми популярными черновиками в этот период стали «Звездная кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской и «Искажающие реальность — 12» Михаила Атаманова. В пресс-службе отметили: чаще всего сериальный формат выбирают создатели фэнтези и фантастики. Так, более половины (56%) наименований в проданных черновиках за январь-апрель 2024 года составляют произведения в этих жанрах.

«Черновики — один из ключевых драйверов сегмента самиздата, который в свою очередь стимулирует развитие книжного цифрового рынка в целом. По итогам января-апреля 2024 года на сериальный формат пришлось около 10% всех проданных книг в сервисе «Литрес». Всего за первые четыре месяца этого года продажи «Литрес Черновиков» в 2,8 раза превысили показатели всего 2023 года», — прокомментировал Анурьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 11 июля, в 10:00

Всему глава: спрос на книжные сериалы в России вырос почти в шесть раз

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024