Реклама
Прямой эфир
Экономика
Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в России
Экономика
Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Мир
НАТО объявил о создании миссии для координации обучения украинских военных
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля
Мир
Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте
Наука и техника
«Известия» выяснили, почему новый флагман от Samsung подойдет не всем
Мир
Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине
Общество
Сестра похитившего при реставрации Московского Кремля 70 млн рублей получила 4,5 года
Мир
Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ
Армия
Эксперт Желтоножко рассказал о применении ВСУ отравляющих веществ в зоне СВО
Общество
В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов
Мир
Bloomberg рассказало о роли Италии в переговорах Израиля и Ливана
Армия
Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до +31 градуса в четверг и пятницу
Общество
Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон
Мир
Столтенберг заявил, что координация поставок Киеву не сделает НАТО частью конфликта

Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плановые проверки бизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года, выяснили «Известия». Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия.

Пище прежнего: общепит обяжут проходить регулярные санитарные проверки
Их результаты предлагают размещать на витринах кафе и ресторанов

Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства. Объекты, которые не причислены к этим категориям, в плановом порядке сейчас не проверяют: по поручению президента РФ Владимира Путина мораторий на этот тип надзора ввели в 2022 году, он будет действовать до конца 2024-го.

«Для таких организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок — в исключительных случаях, предусмотренных мораторием. Например, это угроза жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, попали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы.

Основное отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения, добавили в министерстве. В прошлом году количество профмероприятий выросло: контролеры провели более 1 млн таких визитов, что в 3,2 раза больше числа проверок за этот период, отметили в Минэкономразвития.

Представители бизнеса уверены, что Минэкономразвития действует в рамках риск-ориентированного подхода к проверкам. Инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг, считают общественники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тот еще контроль: Минэк предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024