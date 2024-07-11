Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Плановые проверки бизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года, выяснили «Известия». Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия.

Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства. Объекты, которые не причислены к этим категориям, в плановом порядке сейчас не проверяют: по поручению президента РФ Владимира Путина мораторий на этот тип надзора ввели в 2022 году, он будет действовать до конца 2024-го.

«Для таких организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок — в исключительных случаях, предусмотренных мораторием. Например, это угроза жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, попали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы.

Основное отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения, добавили в министерстве. В прошлом году количество профмероприятий выросло: контролеры провели более 1 млн таких визитов, что в 3,2 раза больше числа проверок за этот период, отметили в Минэкономразвития.

Представители бизнеса уверены, что Минэкономразвития действует в рамках риск-ориентированного подхода к проверкам. Инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг, считают общественники.

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