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Более 2,2 тыс. московских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В этом году Единый государственный экзамен сдавали почти 67 тыс. москвичей, из них 2240 ребят набрали по 100 баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, 171 выпускник набрал 200 баллов за два экзамена, а еще 16 человек получили 300 баллов за три экзамена. «Выпускница Бауманской инженерной школы №1580 в Чертанове Северном Александра Оглоблина набрала максимальные баллы: четыреста за четыре предмета — русский язык, профильную математику, физику и информатику», — написал Собянин, поздравив с окончанием ЕГЭ всех выпускников, их учителей и родителей.

Мэр также отметил, что ребят с высокими баллами стало больше по сравнению с прошлым годом. «Свыше 40% выпускников показали отличные результаты по профильной математике и физике. При этом количество тех, кто не достиг минимального порога, сократилось на 20%», — добавил градоначальник.

В мае, рассказывая о подготовке московских школьников к ЕГЭ и ОГЭ, Собянин сообщил, что в общей сложности в школах будут работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. Он также напомнил, что с января в столице проходили различные практикумы и тренировочные экзамены. Кроме того, самостоятельную подготовку к тестам можно было также пройти при помощи «Московской электронной школы».

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