Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб и еще один пострадал. Об этом в среду, 10 июля, сообщает телеканал «78».

Авария произошла на 607-м км федеральной трассы М-10 «Россия» недалеко от поселка Рябово. Водитель легкового авто Geely при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу грузовику Mercedes-Benz с турецкими номерами.

В результате столкновения на месте погиб один из пассажиров легковушки. Еще один пассажир с травмами был доставлен в больницу, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 9 июля легковой автомобиль столкнулся с эвакуатором в Предгорном округе Ставропольского края. Мужчина получил смертельные травмы.