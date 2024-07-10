Мужчина погиб в ДТП с эвакуатором в Ставропольском крае

Легковой автомобиль столкнулся с эвакуатором в Предгорном округе Ставропольского края. Мужчина получил смертельные травмы.

Авария произошла вечером 9 июля на дороге Кисловодск – Карачаевск. По данным ИА StavropolMedia, 43-летний водитель Kia Sportage во время обгона выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате его автомобиль столкнулся с эвакуатором, который перевозил машину BMW.

Пассажир Kia получил смертельные травмы. В отношении водителя легковушки проводится проверка. Установлено, что в 2024 году он уже был виновником аварии без пострадавших.

В Псковской области легковой автомобиль Lifan столкнулся с автобусом на федеральной трассе Р-23. Водитель иномарки получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Две его пассажирки, а также второй водитель автобуса получили травмы.