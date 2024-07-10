Паводки в Орске повредили почти 7 тыс. жилищ

В Орске половину частных домов признали непригодными для жизни. После паводка было затоплено почти 3 тыс. жилых помещений, сообщает телеканал «Известия». Всего от наводнения пострадало около 7 тыс. жилищ. Состояние многоквартирных домов властям только предстоит оценить. Местные жители жалуются: темпы восстановления жилья медленные. Также пострадавшие недовольны задержкой выплат компенсаций за утраченное имущество. Многим дома на замену еще возводить не начали. Паводок весной 2024 года был одним из самых масштабных за всю историю. В Оренбурге подтопило почти треть территории города — 89 кв. км. В региональном центре пострадало более 6,5 тыс. домовладений. По области вода пришла в более чем 30 тыс. домов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.