Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июне до 10,7 млн человек

По предварительным данным, авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июне на 6% — до 10,7 млн человек — в сравнении с аналогичным месяцев 2023 года. Об этом 10 июля сообщили в Росавиации.

«В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии»», — говорится на сайте агентства.

Там уточнили, что суммарно вышеуказанные авиакомпании перевезли в июне 7,3 млн человек — рост составил 7,5% относительного того же месяца 2023-го.

Ранее, 14 июня, в Росавиации сообщили, что пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% — до 9,3 млн человек. Директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд отметил оптимистичный рост авиаперевозок, заявив, что перевозчики сумели показать достойную работу даже в санкционных условиях.