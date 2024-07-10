Новую игру серии Assasin's Creed раскритиковали в Японии

В Японии хотят запретить выпуск новой игры серии Assasin's Creed. Петиция с требованием отменить релиз появилась в интернете, передает телеканал «Известия». Видеоигра повествует о судьбе чернокожего японского самурая. Авторы обращения уверены, что в Assassin's Creed Shadows отсутствует уважение к японским традициям. Игра основана на недостоверных исторических фактах, поскольку в проекте неверно воспроизведена сама роль самураев, отмечают авторы петиции. Требование отменить разработку уже собрало более 30 тыс. подписей.

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