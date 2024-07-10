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Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Летом 2024 года московский ЦПКиО им. Горького отметит свое 96-летие. В праздничные дни в парке начнется очередной этап благоустройства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня парк пользуется огромной популярностью. Ежегодно его посещают около 30 млн человек. Для создания более современных и комфортных условий отдыха мы приступили к очередному проекту благоустройства. Работы пройдут в несколько этапов. В этом году обновим Пушкинскую набережную, территорию около Пионерского пруда и участок Нескучного сада», — сообщил мэр столицы.

Первый этап благоустройства Парка Горького начался в 2011 году. В ходе работ был отреставрирован ряд исторических зданий, очищены Голицынские и Пионерский пруды. В ходе нынешних работ на Оливковом пляже парка будет обустроена многоуровневая зона отдыха с шезлонгами, а в Нескучном саду появится спортивный кластер со всесезонным павильоном, где также будут работать прокат оборудования и кафе.

«На Пушкинской набережной установим многофункциональные павильоны, которые будут напоминать круизный лайнер. В них будут творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны. В результате работ по благоустройству парка москвичи получат новые возможности для занятий спортом, активного досуга и спокойного отдыха», — сообщил мэр столицы.

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