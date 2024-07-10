Детали для самолетов Airbus и Boeing будут выпускать в России

В России создадут промышленный комплекс для выпуска деталей самолетов Airbus и Boeing. На базе планируют создавать компоненты систем кондиционирования, освещения и электроснабжения, а также аварийно-спасательное оборудование, сообщает телеканал «Известия». Отечественные аналоги будут иметь допуск к использованию на иностранных лайнерах. Российские заводы уже освоили технологии производства четырех титановых сплавов и более 20 изделий из них. «Росатом» сейчас создает несложные комплектующие для иностранных самолетов. Эксперты утверждают, что Airbus и Boeing прослужат еще около 10 лет, потом их заменят отечественными лайнерами, для которых разработки компании уже масштабнее. Ранее «Росатом» выпустил первую партию замков для багажно-грузовых отсеков всего флота Airbus. Детали оказались дешевле оригинала на 40% и ни в чем не уступают по качеству и безопасности.

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