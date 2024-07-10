В Видном возбуждено уголовное дело против воспитателя частного сада

В Видном возбуждено уголовное дело против воспитательницы частного детского сада. Поводом для этого стало обращение жительницы города, пожаловавшейся на воспитательницу. Об этом 10 июля сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

В сад жительница Видного отдавала свою полуторогодовалую дочь, но спустя какое-то время родители стали замечать на бедрах и руках ребенка ссадины, ушибы и кровоподтеки.

Тогда жительница Подмосковья обратилась в полицию и прокуратуру. ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении ребенка в детском саду (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

В конце июня подобному обвинению подверглись два воспитателя частного детского сада в Новосибирске. По версии следствия, в 2023 году воспитатели частного детского сада, используя незаконные методы воспитания и осознавая, что в силу малолетнего возраста воспитанники находятся в беспомощном состоянии, систематически наносили детям удары руками, ногами и различными предметами по частям тела и оскорбляли их. Отмечается, что от действий воспитателей пострадали 11 детей.