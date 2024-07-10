В Москве мужчина выгнал певицу Ермак из вагона метро

В столичном метро мужчина выгнал певицу Анастасию Ермак из вагона поезда. Конфликт произошел в среду, 10 июля, на Сокольнической линии.

Девушка вместе со своим другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный мужчина, который «удивился внешности» и начал снимать ее на видео. Кроме того, пассажир уточнил, какой девушка национальности. После ответа в сторону Ермак последовали оскорбления.

На кадрах видно, как один из пассажиров, нецензурно выражаясь, требует от Ермак и ее спутника выйти из вагона. Певица отметила, что никто из людей не оказал ей помощь.

«До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни», — сообщила певица в посте, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, выясняют точное место, время и иные детали конфликта. Организована проверка.

Ранее, 13 марта, в московском метро 23-летний мужчина несколько раз ударил ножом девушку, которая не разрешила проводить ее до дома. Нападавший попытался скрыться, однако пассажиры задержали его и передали правоохранителям.

Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).