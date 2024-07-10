В Сочи потушили пожар в здании районного суда
В Сочи потушили пожар в здании Лазаревского районного суда. Об этом 10 июля сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В Сочи в 14:25 ч. огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — отметило ведомство.
Пожар произошел ранее в этот день. Сообщение об инциденте в Лазаревском районе поступило в 12:21 мск. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно вышли из здания на улицу. К ликвидации возгорания были привлечены более 60 специалистов и 18 единиц техники.