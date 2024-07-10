Пожар на площади 600 кв. м произошел в здании районного суда в Сочи

В Сочи произошел пожар в здании Лазаревского районного суда, площадь возгорания достигла 600 кв. м. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

«В Сочи огнеборцы МЧС России тушат административное здание. Горит мансарда на 600 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сообщение о пожаре в Лазаревском районе поступило в 12:21 мск. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно вышли из здания на улицу. К ликвидации возгорания привлечено более 60 специалистов и 18 единиц техники.

Вскоре после этого в региональном главке МЧС проинформировали, что по состоянию на 13:20 мск площадь пожара увеличилась до 690 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Накануне, 9 июля, в Краснодаре загорелись два ангара на площади 1,2 тыс. кв. м. Сообщалось, что никто не пострадал. Тушением пожара занималось более 60 специалистов и 15 единиц техники.